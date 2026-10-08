Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak transferde Real Madrid'in kapısını çalacağı öğrenildi. Ortaya çıkan transfer iddiası, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
KAPI ÇALINACAK
Fenerbahçe, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için yaz aylarında nabız yoklamış ancak transferi gerçekleştirememişti.
Sarı-lacivertliler, Real Madrid'de şu ana kadar yeteri kadar süre alamayan Endrick için yeniden eflatun-beyazlıların kapısını çalacak ve kiralama teklifi yapacak.
Eğer anlaşma sağlanırsa; Brezilyalı genç yıldız, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe formasını giyecek.
Ederson'un da bu transfer için devreye gireceği ve Endrick'e Fenerbahçe'yi anlatacağı da gelen bilgiler arasında.
LYON'A KİRALANDI
Real Madrid, geçen sezonun devre arasında Endrick'i Lyon'a kiralık olarak gönderdi. Fransız ekibinde 21 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 8 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.
4 DAKİKA OYNADI
Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, Endrick'e fazla şans vermiyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 4 dakika Elche mücadelesinde görev yaptı. Oyuncu, fazla süre alamadığından dolayı takımdan ayrılmak istiyor.
47 MİLYON EURO ÖDENDİ
2023'te Palmeiras A Takımı'na yükselen Endrick, 2024 yaz transfer döneminde 47 milyon 500 bin euroya Real Madrid'e transfer oldu. Ancak oyuncu, vatandaşları Vinicius Jr ve Rodrigo'nun yanı sıra; Diomande ile Mbappe'nin gerisinde kaldı.
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