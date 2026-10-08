KAPI ÇALINACAK Fenerbahçe, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için yaz aylarında nabız yoklamış ancak transferi gerçekleştirememişti.

Sarı-lacivertliler, Real Madrid'de şu ana kadar yeteri kadar süre alamayan Endrick için yeniden eflatun-beyazlıların kapısını çalacak ve kiralama teklifi yapacak.