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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak transferde Real Madrid'in kapısını çalacağı öğrenildi. Ortaya çıkan transfer iddiası, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

Vedat Muriç, Romelu Lukaku, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ocak ayında da eksik bölgelere takviye yapma kararı aldı.

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Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

Teknik direktör İsmail Kartal'la görüşen yönetim, devre arasında kadroya bir orta saha ve bir de hücumun üç bölgesinde oynayabilen kanat oyuncusu alacak.

Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

Bu bağlamda isimleri listesine ekleyen sarı-lacivertlilerin gündemine şimdi de yaz transfer döneminde alamadığı Endrick girdi.

Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

KAPI ÇALINACAK

Fenerbahçe, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için yaz aylarında nabız yoklamış ancak transferi gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

Sarı-lacivertliler, Real Madrid'de şu ana kadar yeteri kadar süre alamayan Endrick için yeniden eflatun-beyazlıların kapısını çalacak ve kiralama teklifi yapacak.

Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

Eğer anlaşma sağlanırsa; Brezilyalı genç yıldız, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe formasını giyecek.

Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

Ederson'un da bu transfer için devreye gireceği ve Endrick'e Fenerbahçe'yi anlatacağı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

LYON'A KİRALANDI

Real Madrid, geçen sezonun devre arasında Endrick'i Lyon'a kiralık olarak gönderdi. Fransız ekibinde 21 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 8 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

4 DAKİKA OYNADI

Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, Endrick'e fazla şans vermiyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 4 dakika Elche mücadelesinde görev yaptı. Oyuncu, fazla süre alamadığından dolayı takımdan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe için transferde olay iddia! Real Madrid'in kapısı çalınacak

47 MİLYON EURO ÖDENDİ

2023'te Palmeiras A Takımı'na yükselen Endrick, 2024 yaz transfer döneminde 47 milyon 500 bin euroya Real Madrid'e transfer oldu. Ancak oyuncu, vatandaşları Vinicius Jr ve Rodrigo'nun yanı sıra; Diomande ile Mbappe'nin gerisinde kaldı.

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