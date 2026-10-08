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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe 6 haftaya çok farklı olur

6 haftaya çok farklı olur

Fenerbahçe'de kamp görmeyen ve geldiği günden bu yana da formunu yakalayamayan Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nda sergilediği performansla beğeni kazandı. Belçika basını da tecrübeli golcüden övgüyle bahsetti ve yapılan yorumlarda şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
6 haftaya çok farklı olur

Fenerbahçe'de kamp görmeyen ve geldiği günden bu yana da formunu yakalayamayan Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nda sergilediği performansla beğeni kazandı. Belçika basını da tecrübeli golcüden övgüyle bahsetti ve yapılan yorumlarda şu ifadelere yer verildi: "Beklentilerin çok üzerindeydi. Özellikle Fransa karşılaşmasında ayakta kalan isimlerden biri oldu ve performansı gelecek adına umut vericiydi. İkili mücadelelerde çok mücadele etti ve çok çalıştı.

ÖZEL ÇALIŞACAK

Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlaması halinde altı hafta içinde tamamen farklı bir oyuncu göreceğimizi düşünüyorum.

Lukaku kendine has özellikleriyle fark yaratan bir futbolcu." Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencisini kısa sürede hazır hale getirmek için özel program hazırlattı. 33 yaşındaki golcüden daha fazla faydalanmak isteyen Kartal, Lukaku'nun saha içindeki süresini de artıracak ve kısa süre içinde oyuncunun eski günlerine dönmesini sağlayacak.

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