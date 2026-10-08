2'li 11'e dönüyor

Fenerbahçe, milli ara sonrasında 7'nci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Milli takımlara giden oyuncularından yoksun olarak uzun süre bu maça hazırlanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuların dönmesiyle birlikte kadrosunu oluşturmaya başladı. Son oynanan Eyüpspor mücadelesine göre tecrübeli çalıştırıcı, Karadeniz deplasmanında revizyona gidecek. Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ile İrfan Can Kahveci'yi Rize'de kulübeye çekecek olan İsmail Kartal, bu iki ismin yerine formayı;

Oğuz Aydın ve Marco Asensio'ya verecek.