Fenerbahçe-Admira Wacker maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Topuk Yaylası'nda tamamlayan Fenerbahçe, çalışmalarına Avusturya kampında devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, kamp programı kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarıyla hem fiziksel durumunu test etmeyi hem de teknik ekibin planladığı oyun sistemini sahaya yansıtmayı hedefliyor. Taraftarların yakından takip ettiği karşılaşma öncesinde mücadeleye ilişkin yayın bilgileri, maç saati ve organizasyona dair ayrıntılar araştırılıyor. İşte Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçına ilişkin merak edilenler!

FENERBAHÇE-ADMIRA WACKER MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık maçı 8 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE-ADMIRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya'da oynanacak hazırlık mücadelesi Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-ADMIRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında oynanacak hazırlık karşılaşması TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ADMIRA WACKER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak.

FENERBAHÇE AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki hazırlık programı kapsamında Admira Wacker maçının ardından 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşılaşacak. Fenerbahçe, kampın son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile kozlarını paylaşacak.