Alberto'ya 19 milyon euro

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Corinthians'ın yıldız golcüsü Yuri Alberto için 112 milyon Brezilya Reali, yani yaklaşık 19 milyon euro bonservis bedeli önerdi. 25 yaşındaki santrfor için yapılan bu teklifin ise reddedildiği belirtildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
