"En değerli ve iddialı kadroyu kuracağım"

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneği'nin, Dalyan Club'ta düzenlediği organizasyonda açıklamalarda bulundu. Safi, tarihin en değerli ve en iddialı kadrosunu kuracağının sözünü vererek, "Her Fenerbahçelinin hayal ettiği kadroyu kuracak oyuncular getireceğiz. İddialı olmak benim karakterim, özelliğim. Biz dışarıda iddialıyız. Enerjimizi tüm arkadaşlarımıza veriyoruz.

Fenerbahçe'nin başkanı olmanın gereği iddialı olmak. Bundan başka seçeneğimiz yok. Söz veriyorum, saha içinde ben ve arkadaşlarım en iddialı kadroyu kuracağız. Yönetim kurulumuzla dinamik, enerjik, her masada lobi faaliyetlerini yapabilecek, yönetimsel aklı ortaya koyabilecek bir yönetim oluşturacağız. Saha içi ve saha dışı herkesle her platformda mücadele edeceğiz" diye konuştu.