44 bin kişi oy kullanacak

Fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanacak üye sayısını 44 bin 741 olarak açıkladı. 2024 seçimlerinde 46 bin 410 kişinin oy kullanma hakkı vardı ancak 27 bin 489 üye seçime katılmıştı. 2025 seçimlerinde ise 50 bin 250 kişi oy kullanabilecekken sadece 24 bin 732 kişi oy kullanmıştı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
