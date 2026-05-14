Fenerbahçeli o yıldız hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Eski takımına mesaj gönderdi ancak...
Fenerbahçe'de o isim hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda kadroda düşünülmeyen o yıldızın eski takımına mesaj gönderdiği ancak veto edildiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 09:53
Samsun'un yerel gazetesi Gazete Gerçek'teki habere göre; Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı olması halinde kadroda düşünülmediği öne sürülen Musaba'nın Samsunspor'a geri dönmek için mesaj gönderdiği ancak kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Yüksel Yıldırım'ın veto ettiği ifade edildi.
Transfermarkt verilerine Anthony Musaba'nın piyasa değeri 6 milyon euro.
Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-lacivertli formayı bu sezon 22 maçta giyen 25 yaşındaki futbolcu, takımına 2 gol 6 asistlik katkı sağladı.
