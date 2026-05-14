Fenerbahçeli o yıldız hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Eski takımına mesaj gönderdi ancak...

Samsun'un yerel gazetesi Gazete Gerçek'teki habere göre; Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı olması halinde kadroda düşünülmediği öne sürülen Musaba'nın Samsunspor'a geri dönmek için mesaj gönderdiği ancak kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Yüksel Yıldırım'ın veto ettiği ifade edildi.