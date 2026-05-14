Fenerbahçeli o yıldız hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Eski takımına mesaj gönderdi ancak...

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de o isim hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda kadroda düşünülmeyen o yıldızın eski takımına mesaj gönderdiği ancak veto edildiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 09:53
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu 2. tamamlayacağının kesinleşmesi sonrası gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrası takımdaki mevcut oyuncuların akıbetinin nasıl şekilleneceği de merak ediliyor.

Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde 5.75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Samsun'un yerel gazetesi Gazete Gerçek'teki habere göre; Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı olması halinde kadroda düşünülmediği öne sürülen Musaba'nın Samsunspor'a geri dönmek için mesaj gönderdiği ancak kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Yüksel Yıldırım'ın veto ettiği ifade edildi.

Transfermarkt verilerine Anthony Musaba'nın piyasa değeri 6 milyon euro.

Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-lacivertli formayı bu sezon 22 maçta giyen 25 yaşındaki futbolcu, takımına 2 gol 6 asistlik katkı sağladı.

