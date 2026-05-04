Talisca'dan kariyer rekoru

Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltı sonrasında ağır eleştirilere maruz kalan Anderson Talisca, RAMS Başakşehir karşısında adete resital sundu. Kadıköy'deki taraftarının önünde hat-trick yapan Brezilyalı oyuncu, ligdeki gol sayısını 19'a çıkardı ve bitime son iki hafta kalan gol krallığında Onuachu'ya yaklaştı.

Geçen sezonun devre arasında Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye gelen Anderson Talisca, toplamda sarı-lacivertli formayla 67 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 39 kez ağları sarstı... Talisca, böylece Beşiktaş dönemini geride bıraktı. 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 maçta 37 gol atmıştı. Sambacı, ayrıca, bu sezon toplamda 27 gol attı ve kulüp kariyer rekorunu kırdı.