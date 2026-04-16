Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de 66 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 36 puanla 8. sırada bulunan Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanından 4-0’lık net bir galibiyetle dönen sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkını korumak için kazanmak zorunda. Konuk ekip Rizespor ise son maçında Gaziantep FK’yı 2-1 yenerek moral buldu. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 19:26 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 21:57
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de final haftalarına girilirken hata yapma lüksü kalmadı. Ev sahibi Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birine giriyor. Sahasında Beşiktaş'ı yendikten sonra Kayseri deplasmanında da gövde gösterisi yapan Kanarya, Rizespor karşısında taraftarı önünde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Takımda Matteo Guendouzi'nin yükselen formu ve hücum hattının etkinliği teknik heyetin en büyük kozu. Ancak sarı-lacivertlilerde bazı tribün blokları, Beşiktaş derbisindeki tezahüratlar nedeniyle cezalı olacak. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligin orta sıralarında rahat bir konumda bulunsa da üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Karadeniz ekibi, sezonun ilk yarısında sahasında 5-2 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının detayları!

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesi 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Haftanın açılış maçlarından biri olan bu randevu, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TEDESCO YÖNETİMİNDE TAKTİK PROVA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın detayları şöyle:

  • Core Çalışması: Futbolcular güne salonda yapılan dayanıklılık antrenmanıyla başladı.
  • Saha Çalışmaları: Isınma ve koordinasyonun ardından oyuncular, çabukluk üzerine kurulu bir program uyguladı.
  • Taktik Final: Antrenmanın ana bölümünde pas çalışması ve maç stratejisini içeren taktiksel programlar icra edildi.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı detayları!

SARAN'DAN MEMLEKETİNDE ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Saran Holding tarafından Kırıkkale Osmangazi Fen Lisesi bünyesinde yaptırılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Saran, törende hem duygusal hem de iddialı açıklamalarda bulundu.

Kırıkkaleli bir Fenerbahçeli olarak üzerine düşeni yaptığını belirten Saran, "İnşallah bu sene şampiyon da olacağız" diyerek sarı-lacivertli camiaya umut aşıladı. Sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, bir disiplin ve özgüven aracı olduğunu vurgulayan Başkan, "Buradan şampiyon yetişmesi şart değil; ülkeye faydalı, başarılı ve Atatürkçü çocukların yetişmesi en büyük gayemiz" dedi. Yatırımı sadece bir bina olarak görmediğini ifade eden Saran, bu salonun Anadolu gençliğinin önünü açmak ve onlara hayal kurma imkanı tanımak için bir başlangıç olduğunu söyledi.

Galatasaray'a Uruguaylı sol bek!
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var!
Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu Kurt Efe 4 yaşında! Doğum günü partisindeki karelere beğeni yağdı...
Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu mesajı: Diplomasinin yerini füzelerin aldığı ortamda kimse güvende değildir
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..."
Bernardo Silva resmen açıkladı!
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! 20:40
ASVEL-F.Bahçe Beko | CANLI ASVEL-F.Bahçe Beko | CANLI 20:18
Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! 19:28
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... 19:16
Arda Güler haftanın 11'ine seçildi! Arda Güler haftanın 11'ine seçildi! 19:06
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." 18:25
Daha Eski
Fırtına'ya Onuachu müjdesi! Fırtına'ya Onuachu müjdesi! 17:24
G.Saray'da coşkulu antrrenman! G.Saray'da coşkulu antrrenman! 15:51
Bernardo Silva resmen açıkladı! Bernardo Silva resmen açıkladı! 15:35
"Baba Hakkı" kabri başında anıldı "Baba Hakkı" kabri başında anıldı 15:08
"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor "Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor 15:07
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! 14:53