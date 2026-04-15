Forvete iki yıldız geliyor

Forvet transferine öncelik veren Fenerbahçe'nin planları netleşti. Ara transfer döneminde kadroya katılmak istenen Vedat Muriqi ve Darwin Nunez için sezon sonunda harekete geçilecek. İki forvetin de kadroya katılması amaçlanıyor. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Mallorca'da oynayan Muriqi'ye gidecek. 31 yaşındaki Kosovalı forvet Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor. İspanyol kulübünün de ocak ayında 'hayır' dediği transfer bu kez 'tamam' diyeceği belirtildi.

NUNEZ GELMEYE SICAK

Sarı-lacivertlilerin bir diğer forvet adayı da Darwin Nunez oldu. Ara transferde gündemde olan Uruguaylı yıldız, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le kontratı 2028'de bitecek olmasına karşın ayrılmak isteyen 26 yaşındaki forvetin Avrupa'ya dönmeyi planladığı aktarıldı. Yabancı kuralı nedeniyle kadroya yazılmayan Nunez, Fenerbahçe'ye olumlu yaklaşıyor. Nunez ve Al Hilal'le temasa geçildiği kaydedildi.

ALTERNATİFLER HAZIR

Sarı Kanarya'da forvet transferi için alternatifler hazırlandı. Barcelona'da kontratı sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile Juventus'tan Dusan Vlahovic listede bulunuyor. 37 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski'nin Barcelona'dan teklif beklediği aktarıldı. Vlahovic konusunda ise Dusan Tadic'in devreye girebileceği vurgulandı.