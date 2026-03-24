Nene'nin ağrıları var

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Mali Milli Takımı'ndan davet alan Dorgeles Nene, ağrıları nedeniyle daveti geri çevirdi. 23 yaşındaki oyuncu, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Genç futbolcu, ağrıları geçene kadar takımdan ayrı kalacak. Nene'nin birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor.