Kaçan balık büyük oldu

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Fenerbahçe devre arası transferinin son günlerinde Ademola Lookman'la ve Atalanta'yla anlaşmış, İtalyan ekibi teminat mektubu isteyince transfer gerçekleşmemişti. Nijeryalı, ardından Atletico Madrid'le anlaştı. Şu ana kadar 14 kez İspanyol devinin formasını giyen Lookman, 5 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.