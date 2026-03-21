İkiliden 40 milyon Euro

Fenerbahçe bir yandan yaz transfer dönemi için kadroya katacağı isimler üzerine çalışırken diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan isimlerin başında ise; Jayden Oosterwolde ile Archie Brown geliyor. Sarı- lacivertli yönetim, iki futbolcusu için gelen tekliflere 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını verdi. İki oyuncuyla da sezon sonunda yolların ayrılması yeni transferlere kaynak açısından muhtemel gözüküyor. Sarı-lacivertliler, özellikle İtalya'dan talipleri olan Jayden Oosterwolde'nin bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirledi. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu, bu fiyatın altına bırakılmayacak. Sezon başında Gent'ten 8 milyon euroya alınan Archie Brown için de 15 milyon euro fiyat belirlendi. İngiliz sol beki de İspanya'dan ve İngiltere'den isteyen kulüpler var. Fenerbahçe iki oyuncu için toplamda 14 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı. Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan 26 milyon euro kar elde edilecek.