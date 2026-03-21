Deniz Ofli'ye aile engeli çıktı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Deniz Emre Ofli için nabız yokladı. Ancak genç sol bekin ailesi bu teklifi 'Biz Trabzon'luyuz' diyerek' düşünmeden reddetti. Deniz Emre Ofli, Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçının 56'ncı dakikasında oyuna girdi ve sergilediği performansla Bayern taraftarlarının beğenisini kazandı. Alman ekibi, oyuncuyu yeni sezonda A Takım'a alacak.