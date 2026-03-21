Anderson Talisca'yı istemedim

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, ilginç bir iddiada bulundu. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlileri çalıştırdığı dönemde; öne doğru oynayan ofansif bir 8 numara istediğini ancak yönetimin 'veto' etmesine rağmen Anderson Talisca'yı transfer ettiğini söyledi. Jose, "Sistemimde Talisca'nın oynayacağı mevki yok' dememe rağmen alındı" dedi.