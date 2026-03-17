Ederson dönüyor

Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek. Tecrübeli eldiven, bu sezon Fenerbahçe formasını tüm kulvarlarda tüm 30 kez giydi. Sambacı, 30 gol yedi, 11 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
17 Mart 2026 Salı 06:50
