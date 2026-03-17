Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi, son dönemde yaşananlarla akalı Beyaz TV'ye konuştu. Safi Kerem Aktürkoğlu'nun transferi nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza gelmeyeceğini vurguladı: "Kerem'le ilgili açıklama yaptım. Milli oyuncumuz, Fenerbahçe'nin ve milli takımın en değerli oyuncularından birisi. UEFA'nın istediği bilgi notlarını biz federasyon ile konuşup gereken yerlere verdik. 2 hafta oldu bunları yapalı. Şimdi neden ortaya çıktı, ben anlamış değilim.

Cezalık bir durum yok. Bu saatten sonra Kerem'in aleyhinde haber yapan karşısında beni bulur. Bunları köpürtmek bize fayda sağlamaz. Kerem'le ilgili rica ediyorum. Çocuk işini yapsın. Konuyu kapatalım. Bundan sonra konuşanlar Fenerbahçe'nin düşmanıdır.

Bu saatten sonra konu kapanmıştır. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim. Kimsenin adamı değilim. Camia beni nerede görmek isterse ben her zaman Fenerbahçe camiasının emrindeyim.

SARAN SEÇİMİ AÇIKLAMALI

Hakan Safi, "Aziz Yıldırım bizim her zaman büyüğümüzdür. Her zaman için yan yana geliriz. Yanlış anlaşılma olabilir yarın öbür gün yan yana gelir çözeriz. Hiçbir Fenerbahçeli'yle problemimiz yok. Sadettin Saran'dan seçim olacak mı, olmayacak mı konusunda net bir açıklama bekliyoruz" diye konuştu.