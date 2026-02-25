Gol umudu Kerem

Devre arasında üç santrforuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, bu bölgeyi Anderson Talisca'ya emanet etti.
Devre arasında üç santrforuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, bu bölgeyi Anderson Talisca'ya emanet etti. Brezilyalı oyuncu da görev aldığı maçlarda çok iyi performans ortaya koydu ve attığı gollerle sarı-lacivertlileri zirve yarışında tuttu. Ancak Kasımpaşa maçında sakatlanan sambacı, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, bu bölgede Talisca'nın yokluğunda Kerem Aktürkoğlu'nu oynatma kararı aldı.