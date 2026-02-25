CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Gol umudu Kerem

Devre arasında üç santrforuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, bu bölgeyi Anderson Talisca'ya emanet etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Devre arasında üç santrforuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, bu bölgeyi Anderson Talisca'ya emanet etti. Brezilyalı oyuncu da görev aldığı maçlarda çok iyi performans ortaya koydu ve attığı gollerle sarı-lacivertlileri zirve yarışında tuttu. Ancak Kasımpaşa maçında sakatlanan sambacı, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, bu bölgede Talisca'nın yokluğunda Kerem Aktürkoğlu'nu oynatma kararı aldı.
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
Fener'in Muriqi ısrarı!
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
