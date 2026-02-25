CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 3 sezondur aynı senaryo

3 sezondur aynı senaryo

Fenerbahçe, son üç sezondur Avrupa’da mağlubiyet yaşadığı maçların ardından ligde bu aylarda puan kayıpları yaşıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
3 sezondur aynı senaryo

Fenerbahçe, son üç sezondur Avrupa'da mağlubiyet yaşadığı maçların ardından ligde bu aylarda puan kayıpları yaşıyor. 2023-24 sezonunda Olympiakos'a yenilen sarı-lacivertliler, dönüşünde ligde Sivasspor ile berabere kaldı. 2024-25'te Rangers mağlubiyetinin ardından ligde Samsunspor'u yenemedi. Bu sezon da Nottingham Forest yenilgisinin ardından Kasımpaşa'ya puan verdi.

İÇERİDE DÖRDÜNCÜ KEZ

Sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez evinde puan kaybetti. Sarı-lacivertliler; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe'nin ardından Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Ligde yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe'nin 15 galibiyet ve 8 beraberliği var.

MARCO REKORA SEVİNEMEDİ

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Kasımpaşa maçında attığı golle kariyer rekorunu kırdı. Ligdeki 11. golünü kaydeden Asensio, kariyerinin lig maçlarında en fazla gol attığı sezonunu yaşıyor. İspanyol oyuncu daha önce 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla La Liga'da 10 gol atmıştı. Ancak Asensio, yaşanan puan kaybı nedeniyle rekor sevincini yaşayamadı.

İKİ MAÇTA DA YENEMEDİ

Sarı-lacivertli ekip, 2025-26 sezonunda Kasımpaşa ile oynadığı iki maçı da kazanamadı. Sezonun iki yarısında oynanan karşılaşmalar 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Her iki maçta da Kasımpaşa'nın 10 kişi kaldıktan sonra beraberliği yakalaması dikkat çekti. İlk maçta olduğu gibi ikinci mücadelede de Fenerbahçe'nin golünü atan isim Marco Asensio oldu.

İKİNCİ KEZ FIRSAT TEPTİ

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısının 14. haftasında Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi halinde iki puan farkla liderlik koltuğuna oturacaktı. Ancak mücadele 1-1 sona erdi. Galatasaray geçtiğimiz hafta Konya'ya yenildi. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup etse rakibiyle puanları eşitleyecekti fakat bu fırsatı değerlendiremedi.

EN FAZLA KOŞAN ASENSİO

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında en fazla mesafe kat eden oyuncusu Marco Asensio oldu. Takımının tek golünü atan İspanyol yıldız 11.87 kilometre koştu. İkinci sırada ise Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından stopere geçen Mattéo Guendouzi yer aldı. Fransız oyuncu da 11.33 kilometre mesafe kat etti.

G.Saray'da 3 isme Torino'da gözaltı!
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! 01:05
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... 01:03
VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... 01:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 01:03
Daha Eski
Spalletti: Senaryo değişebilir Spalletti: Senaryo değişebilir 01:03
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 01:02
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 01:02
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 01:02
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 01:02
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:02