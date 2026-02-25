3 sezondur aynı senaryo

Fenerbahçe, son üç sezondur Avrupa'da mağlubiyet yaşadığı maçların ardından ligde bu aylarda puan kayıpları yaşıyor. 2023-24 sezonunda Olympiakos'a yenilen sarı-lacivertliler, dönüşünde ligde Sivasspor ile berabere kaldı. 2024-25'te Rangers mağlubiyetinin ardından ligde Samsunspor'u yenemedi. Bu sezon da Nottingham Forest yenilgisinin ardından Kasımpaşa'ya puan verdi.

İÇERİDE DÖRDÜNCÜ KEZ

Sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez evinde puan kaybetti. Sarı-lacivertliler; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe'nin ardından Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Ligde yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe'nin 15 galibiyet ve 8 beraberliği var.

MARCO REKORA SEVİNEMEDİ

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Kasımpaşa maçında attığı golle kariyer rekorunu kırdı. Ligdeki 11. golünü kaydeden Asensio, kariyerinin lig maçlarında en fazla gol attığı sezonunu yaşıyor. İspanyol oyuncu daha önce 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla La Liga'da 10 gol atmıştı. Ancak Asensio, yaşanan puan kaybı nedeniyle rekor sevincini yaşayamadı.

İKİ MAÇTA DA YENEMEDİ

Sarı-lacivertli ekip, 2025-26 sezonunda Kasımpaşa ile oynadığı iki maçı da kazanamadı. Sezonun iki yarısında oynanan karşılaşmalar 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Her iki maçta da Kasımpaşa'nın 10 kişi kaldıktan sonra beraberliği yakalaması dikkat çekti. İlk maçta olduğu gibi ikinci mücadelede de Fenerbahçe'nin golünü atan isim Marco Asensio oldu.

İKİNCİ KEZ FIRSAT TEPTİ

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısının 14. haftasında Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi halinde iki puan farkla liderlik koltuğuna oturacaktı. Ancak mücadele 1-1 sona erdi. Galatasaray geçtiğimiz hafta Konya'ya yenildi. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup etse rakibiyle puanları eşitleyecekti fakat bu fırsatı değerlendiremedi.

EN FAZLA KOŞAN ASENSİO

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında en fazla mesafe kat eden oyuncusu Marco Asensio oldu. Takımının tek golünü atan İspanyol yıldız 11.87 kilometre koştu. İkinci sırada ise Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından stopere geçen Mattéo Guendouzi yer aldı. Fransız oyuncu da 11.33 kilometre mesafe kat etti.