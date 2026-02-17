Fenerbahçe 9'da 9 yaptı

Fenerbahçe, bu hafta sonunda futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere tüm branşlarında oynadığı 9 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu başarıyı sosyal medya hesabından 9'da 9 fotoğrafıyla paylaştı ve bu paylaşımın altına; "Geçtiğimiz hafta sahaya çıktığımız tüm maçlardan galibiyetle ayrıldık. Fenerbahçe Spor Kulübü" notunu yazdı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
