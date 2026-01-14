Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dovbyk istatistikleri
Avrupa'nın önemli takımlarda forma giyen ve başarılı performansıyla futbolseverlerin dikkatini çeken Artem Dovbyk, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olmayı başaran deneyimli futbolcu hakkında, "Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Artem Dovbyk istatistikleri ve kariyeriyle ilgili merak edilenleri haberimizde derledik...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 14:33Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 16:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Avrupa'da forma giydiği takımlarda ortaya koyduğu etkileyici performansla adından söz ettiren Artem Dovbyk, transfer söylentilerinin merkezinde yer almaya devam ediyor. Türk kulüpleriyle ismi sık sık anılan tecrübeli golcü hakkında futbolseverler, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu gibi detayları merak ediyor. Artem Dovbyk'in istatistikleri ve futbol hayatına dair öne çıkan bilgileri bu içerikte bir araya getirdik. Peki, Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
ARTEM DOVBYK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Artem Dovbyk, 21 Haziran 1997 tarihinde Ukrayna'nın Cherskasy bölgesinde dünyaya geldi. Fizik yapısı ile ön plana çıkan 28 yaşındaki Dovbyk 1,89 metre boyunda.
ARTEM DOVBYK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Hücum bölgesinde rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatmayı sürdüren Artem Dovbyk santrafor mevkisinde oynuyor.
ARTEM DOVBYK KARİYERİ
Profesyonel futbolculuk kariyerine Cherkaskyi Dnipro'da başlayan Artem Dovbyk'in oynadığı takımlar şunlar:
Avrupa'nın önemli takımlarında 287 maça çıkan Artem Dovbyk, bu karşılaşmalarda 134 gol atarken, 33 asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı'nda ise 40 maçta süre bulan Dovbyk, 11 defa fileleri havalandırırken, 4 kez gol pası verdi.
ARTEM DOVBYK PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Artem Dovbyk piyasa değeri 20 milyon euro.