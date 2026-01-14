CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dovbyk istatistikleri

Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dovbyk istatistikleri

Avrupa'nın önemli takımlarda forma giyen ve başarılı performansıyla futbolseverlerin dikkatini çeken Artem Dovbyk, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olmayı başaran deneyimli futbolcu hakkında, "Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Artem Dovbyk istatistikleri ve kariyeriyle ilgili merak edilenleri haberimizde derledik...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 14:33 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 16:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dovbyk istatistikleri

Avrupa'da forma giydiği takımlarda ortaya koyduğu etkileyici performansla adından söz ettiren Artem Dovbyk, transfer söylentilerinin merkezinde yer almaya devam ediyor. Türk kulüpleriyle ismi sık sık anılan tecrübeli golcü hakkında futbolseverler, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu gibi detayları merak ediyor. Artem Dovbyk'in istatistikleri ve futbol hayatına dair öne çıkan bilgileri bu içerikte bir araya getirdik. Peki, Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dovbyk istatistikleri

ARTEM DOVBYK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Artem Dovbyk, 21 Haziran 1997 tarihinde Ukrayna'nın Cherskasy bölgesinde dünyaya geldi. Fizik yapısı ile ön plana çıkan 28 yaşındaki Dovbyk 1,89 metre boyunda.

Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dovbyk istatistikleri

ARTEM DOVBYK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Hücum bölgesinde rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatmayı sürdüren Artem Dovbyk santrafor mevkisinde oynuyor.

Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dovbyk istatistikleri

ARTEM DOVBYK KARİYERİ

Profesyonel futbolculuk kariyerine Cherkaskyi Dnipro'da başlayan Artem Dovbyk'in oynadığı takımlar şunlar:

Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dovbyk istatistikleri

2014-2015 Cherkaskyi Dnipro
2015-2017 Dnipro
2016 Zaria Balți (Kiralık)
2018-2020 Midtjylland
2019-2020 SönderjyskE (Kiralık)
2020-2023 Dnipro-1
2023-2024 Girona
2024 - Roma

Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dovbyk istatistikleri

ARTEM DOVBYK İSTATİSTİKLERİ

Avrupa'nın önemli takımlarında 287 maça çıkan Artem Dovbyk, bu karşılaşmalarda 134 gol atarken, 33 asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı'nda ise 40 maçta süre bulan Dovbyk, 11 defa fileleri havalandırırken, 4 kez gol pası verdi.

Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dovbyk istatistikleri

ARTEM DOVBYK PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Artem Dovbyk piyasa değeri 20 milyon euro.

REKLAM - D&R
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İBB "Derya" deniz! Rabia Karaca'nın telefonundan Ekrem İmamoğlu'nun yasak aşkı çıktı: Derya Çayırgan sadece ona aitti
Kante'den F.Bahçe için büyük fedakarlık!
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Polat Çetin'den açıklamalar! Polat Çetin'den açıklamalar! 16:43
Eyüpspor ayrılığı açıkladı! Eyüpspor ayrılığı açıkladı! 16:11
Senegal-Mısır maçı detayları! Finale kim kalacak? Senegal-Mısır maçı detayları! Finale kim kalacak? 16:09
Ugarte'den G.Saray'ı üzen haber! Ugarte'den G.Saray'ı üzen haber! 16:08
Sivasspor’da Bodrum FK maçı hazırlıkları! Sivasspor’da Bodrum FK maçı hazırlıkları! 16:07
F.Bahçe'de Artem Dovbyk gerçeği! F.Bahçe'de Artem Dovbyk gerçeği! 16:06
Daha Eski
Fırtına kupa mesaisinde! Canlı yayın bilgileri Fırtına kupa mesaisinde! Canlı yayın bilgileri 15:53
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar F.Bahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar 15:49
VakıfBank’tan Adhuoljok Malual hamlesi! VakıfBank’tan Adhuoljok Malual hamlesi! 15:33
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 15:31
Kanarya'da hedef mutlak 3 puan! FB maçı detayları Kanarya'da hedef mutlak 3 puan! FB maçı detayları 15:26
Beşiktaş'ta maç hazırlıkları! Beşiktaş'ta maç hazırlıkları! 15:11