CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe En büyüğü Fenerbahçe

En büyüğü Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, FB TV'ye önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En büyüğü Fenerbahçe

Sarı-lacivertli kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Hollandalı oyuncu, şunları söyledi: "Mükemmel hissediyorum. Çünkü ülkedeki en büyük kulüpte oynama hayalim gerçek oldu. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bu kadar büyük bir kulübün parçası olmak büyük bir gurur. Şampiyonluğu kazanmayalı uzun bir zaman oldu. Bu sezon kupayı ait olduğu yere geri getireceğimize inanıyorum. Bu sezon şampiyon olmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Forma rekabetinin benim için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu beni sadece daha iyi yapacaktır. Kadroda üst düzey oyuncular var. Bu benim için meydan okuma. Formam için mücadele etmeye hazırım."

YAKINDAN TAKIP ETTIM

Musaba: "Ferdi'nin Hollanda'dan F.Bahçe'ye yaptığı transfer çok büyük bir adımdı. F.Bahçe'de oynadığı dönemde onu ve F.Bahçe'yi yakından takip ettim" şeklinde konuştu.

İKİ KANATTA DA OYNARIM

Anthony Musaba, "Dürüst olmak gerekirse sol tarafı tercih ediyorum. Ama hocamız beni solda veya sağda oynatmak isterse buna takılmam. Çünkü iki kanatta da oynayabiliyorum. İki kanatta da oynamaya hazırım" dedi.

ATMOSFERİ BİLİYORUM

Stat atmosferi hakkında Musaba, "Çok heyecanlıyım. Burada hiç oynamadım ama taraftarları ve atmosferi biliyorum. Bu çılgınca. Hazırlıklı olmalıyım. Çok büyük bir mücadele olacak ama taraftarlarımızı görmek için çok heyecanlıyım" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİL"

Ülkemize ve ligimize bu kadar kolay adapte olmasıyla ilgili ise Musaba şunları söyledi: "Bunun sebebi sadece kendine inanmak. Dürüst olmak gerekirse hiç pes etmemek. Bilirsiniz hayallere ulaşmak için hiçbir zaman geç değildir. Bazı insanlar yirmi yaşında hayaline ulaşırken, bazıları 27 yaşında ulaşır."

BUGÜN ŞANS BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin Samsunspor'la oynayacağı maçın kadrosuna alınan Athony Musaba, bugün teknik direktör Domenico Tedesco'nun şans vermesi halinde eski takımına karşı forma giyebilecek. Yıldız oyuncu, 2 Ocak'ta Fenerbahçe'yle 4.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

F.Bahçe'den İtalya’ya Lookman çıkarması!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı: "Ben bir savaş esiriyim"
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı!
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! 00:59
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
Osimhen'den Lookman'a sert tepki! Osimhen'den Lookman'a sert tepki! 00:49
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! 00:49
Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar 00:49
Daha Eski
G.Saray'dan Frattesi hamlesi! G.Saray'dan Frattesi hamlesi! 00:49
Kartal'dan sol bek operasyonu! Kartal'dan sol bek operasyonu! 00:49
G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... 00:48
G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! 00:48
İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! 00:48
Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! 00:48