Alvarez, Çağlar, Duran ve Ederson hazır kıta

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan ve devre arasında izne giden oyuncularla ilgili son durum ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerde Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor ile 6 Ocak Salı günü Adana'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesinde son durum:

ALVAREZ: Takımla çalışacak.

SEMEDO: Tedavisi devam ediyor, sona gelindi. Kısa süre içerisinde bireysel çalışmalara başlayacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: İyileşti, takımla çalışacak.

BROWN: Tedavisi iyi gidiyor. Henüz bireysel çalışmalara başlamadı.

TALISCA: Süper Kupa'da Samsunspor ile oynanacak maça yetişemiyor.

EDERSON: Takıma katılacak.

DURAN: Takıma katılacak.