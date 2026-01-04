Alvarez, Çağlar, Duran ve Ederson hazır kıta

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan ve devre arasında izne giden oyuncularla ilgili son durum ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerde Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor ile 6 Ocak Salı günü Adana'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesinde son durum:
ALVAREZ: Takımla çalışacak.
SEMEDO: Tedavisi devam ediyor, sona gelindi. Kısa süre içerisinde bireysel çalışmalara başlayacak.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: İyileşti, takımla çalışacak.
BROWN: Tedavisi iyi gidiyor. Henüz bireysel çalışmalara başlamadı.
TALISCA: Süper Kupa'da Samsunspor ile oynanacak maça yetişemiyor.
EDERSON: Takıma katılacak.
DURAN: Takıma katılacak.