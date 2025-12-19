CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Sinirlerine hakim ol

Sinirlerine hakim ol

Jhon Duran’a Fenerbahçe yönetiminden uyarı geldi ve “Sinirlerine hakim olman gerek. Aksi takdirde takıma zarar verirsin” denildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Sinirlerine hakim ol

Fenerbahçe'de Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, son haftalardaki sinirli tavırları nedeniyle yönetim ve teknik ekibin dikkatini çekti. Özellikle Konyaspor maçında oyundan çıkarılırken Tedesco'nun uzattığı eli itmesi, ekipte alarma yol açtı. 22 yaşındaki golcü, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde kritik gollere imza atsa da, ligdeki diğer maçlar ile Avrupa Ligi karşılaşmalarında beklenen performansı gösteremedi. Jhon Duran, daha önce Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçının son anlarında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Genç oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren teknik ekip ve yönetim, Kolombiyalı'ya sahadaki hırsının takımı mutlu ettiğini ancak sinirlerine hakim olmasının şart olduğunu iletti. Yöneticilerin, "Oynamak istemen son derece doğal. Ancak sinirlerine hakim olman gerek, aksi takdirde takıma zarar verirsin. Daha sakin kalmak zorundasın" uyarısında bulunulduğu öğrenildi. Duran, Göztepe ve B.Şehir maçlarında kırmızı kartlık hareketler yapmıştı.

