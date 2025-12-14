CANLI SKOR ANA SAYFA
Emre Mor ocakta gidiyor

Emre Mor ocakta gidiyor

Süper Lig takımlarının radarında bulunan Emre Mor, ocak ayında F.Bahçe'den ayrılacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun üzerini çizdiği 28 yaşındaki futbolcu, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim de ayrılması için her türlü kolaylığı sağlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:50
Emre Mor ocakta gidiyor
Süper Lig takımlarının radarında bulunan Emre Mor, ocak ayında F.Bahçe'den ayrılacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun üzerini çizdiği 28 yaşındaki futbolcu, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim de ayrılması için her türlü kolaylığı sağlayacak.
