Emre Mor ocakta gidiyor

Süper Lig takımlarının radarında bulunan Emre Mor, ocak ayında F.Bahçe'den ayrılacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun üzerini çizdiği 28 yaşındaki futbolcu, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim de ayrılması için her türlü kolaylığı sağlayacak.
Süper Lig takımlarının radarında bulunan Emre Mor, ocak ayında F.Bahçe'den ayrılacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun üzerini çizdiği 28 yaşındaki futbolcu, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim de ayrılması için her türlü kolaylığı sağlayacak.