Çalışmalar başladı

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar dün start aldı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
