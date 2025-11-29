Saran'ın ilk heyecanı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, başkan sıfatıyla ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak. İlk derbi heyecanını ise ligin 11'inci haftasındaki Beşiktaş mücadelesinde tadan Başkan Saran, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle çılgınlar gibi sevinmişti. O maçı sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmıştı.

1 MİLYON EURO PRİM SÖZÜ

İlk kez bir Galatasaray derbisini Kadıköy'de başkanlık koltuğunda izleyecek olan Saran'ın heyecandan uyuyamadığı belirtildi. Sadettin Başkan'ın hafta sonunu Samandıra'da futbolcular ve teknik heyetle birlikte geçireceği öğrenilirken, kazanılması halinde de prim sözü verdiği belirtildi. Derbinin priminin ise 1 milyon euro olduğu vurgulandı. Saran'ın başkanlığında Süper Lig'de 7 maça çıkan F.Bahçe, 6 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

MAĞAZALARDA ÜRÜN BIRAKMAYIN

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerium'dan sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Saran, "Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium'da hiçbir ürün bırakmayacağına adım gibi eminim" dedi. Ayrıca Galatasaray derbisine özel 'Efsane derbi indirimi' kampanyası başlatıldı.