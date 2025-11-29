CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Saran'ın ilk heyecanı

Saran'ın ilk heyecanı

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisinin heyecanını ilk kez yaşayacak. Saran’ın hafta sonunu tesislerde futbolcular ve teknik heyetle birlikte geçireceği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Saran'ın ilk heyecanı

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, başkan sıfatıyla ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak. İlk derbi heyecanını ise ligin 11'inci haftasındaki Beşiktaş mücadelesinde tadan Başkan Saran, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle çılgınlar gibi sevinmişti. O maçı sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmıştı.

1 MİLYON EURO PRİM SÖZÜ

İlk kez bir Galatasaray derbisini Kadıköy'de başkanlık koltuğunda izleyecek olan Saran'ın heyecandan uyuyamadığı belirtildi. Sadettin Başkan'ın hafta sonunu Samandıra'da futbolcular ve teknik heyetle birlikte geçireceği öğrenilirken, kazanılması halinde de prim sözü verdiği belirtildi. Derbinin priminin ise 1 milyon euro olduğu vurgulandı. Saran'ın başkanlığında Süper Lig'de 7 maça çıkan F.Bahçe, 6 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

MAĞAZALARDA ÜRÜN BIRAKMAYIN

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerium'dan sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Saran, "Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium'da hiçbir ürün bırakmayacağına adım gibi eminim" dedi. Ayrıca Galatasaray derbisine özel 'Efsane derbi indirimi' kampanyası başlatıldı.

G.Saray'dan çifte plan! Derbi dizilişi...
REKLAM - D&R
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber! Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber! 23:47
G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! 23:47
Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... 23:47
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! 23:47
Kocaelispor sahasında yine galip! Kocaelispor sahasında yine galip! 23:47
F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... 23:47
Daha Eski
Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? 23:47
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! 23:47
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! 23:47
F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! 23:47
Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! 23:47
Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? 23:47