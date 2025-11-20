CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Taraftar bana güveniyor

Taraftar bana güveniyor

Tedesco: “Sokakta insanlar bana yaklaşıp ‘Tekrar şampiyon olmalıyız. Size inanıyoruz’ diyorlar. Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğini biliyorum”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taraftar bana güveniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman basınından Bild'e konuştu. Tedesco, şunları söyledi: "Genelde başkanlık seçimleri, özellikle bir mağlubiyetten sonra, teknik direktör için risklidir. Ancak burada güven kaybetmedim. Yeni başkanın seçilmesi çok hızlı gerçekleşti. Seçim sonrası yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti. İlk 5 haftayı tesislerde geçirdim. Küçük bir odam vardı. Her gün saat 7'de çalışma başlıyordu ve tüm günü maç, antrenman ve analizlerle dolduruyorduk.

BENİ BÜYÜLÜYORLAR

İstanbul trafiği nedeniyle eve gidip gelmek neredeyse mümkün olmadığından tesislerde kalmak daha mantıklıydı. Birkaç kez, kiraladığım daireme gittim. Fenerbahçe taraftarının tutkusu devasa ve beni büyülüyor. Schalke ve Moskova'da da büyük taraftar kitleleri görmüştüm ama burada duygusallık çok başka. Taraftarların başarıya aç olduğunu hissedebiliyorsunuz. Sokakta insanlar bana yaklaşıp 'Tekrar şampiyon olmalıyız. Size inanıyoruz' diyorlar. Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğini biliyorum."

ŞAMPİYONLUK OLAĞANÜSTÜ OLUR

'Şampiyonluğu kazanmak sizin için ne ifade eder?' sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "Henüz hiç lig şampiyonluğu yaşamadım. Sadece Leipzig ile 2022'de Almanya Kupası'nı kazandım. Türkiye'de şampiyon olmak olağanüstü olur" sözlerini sarf etti.

