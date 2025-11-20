Hazırlıklara devam

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve ana bölümde taktik çalışma üzerinde duruldu.
