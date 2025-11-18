Fenerbahçe'den 1.97'lik forvete kanca! Masaya oturulacak

Sabah'ın haberine göre, bu doğrultuda listeye yeni eklenen isimlerden biri de Tolu Arokodare oldu. Wolves'ta yeterli süre alamayan Nijeryalı golcü için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı düşündüğü ifade ediliyor. 1.97 boyundaki Arokodare'nin oyun tarzı, Trabzonsporlu Onuachu'yu andırırken; 24 yaşında olması da önemli bir potansiyel olarak görülüyor.