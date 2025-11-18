CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 1.97'lik forvete kanca! Masaya oturulacak

Önceliğini forvet bölgesine veren Fenerbahçe sürpriz bir isme kancayı taktı. Lewandowski, Sörloth gibi isimlerin yanı sıra sarı lacivertliler Nijeryalı 1.97'lik golcü içni teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, geniş bir oyuncu havuzu üzerinden çalışmalarına devam ediyor. Hücum bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, bu pozisyon için yaklaşık 10 ismi radarına aldı.

Ocak ayı için planlamasını şimdiden yapan F.Bahçe'nin ilk hedefleri Lewandowski ve Sörloth olacak. Ancak Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılık konusunda henüz net bir karar vermediği, düşünmek için yönetimden süre istediği öğrenildi. Polonyalı yıldız, takımda kalmayı tercih ederse rota diğer alternatiflere çevrilecek.

Sabah'ın haberine göre, bu doğrultuda listeye yeni eklenen isimlerden biri de Tolu Arokodare oldu. Wolves'ta yeterli süre alamayan Nijeryalı golcü için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı düşündüğü ifade ediliyor. 1.97 boyundaki Arokodare'nin oyun tarzı, Trabzonsporlu Onuachu'yu andırırken; 24 yaşında olması da önemli bir potansiyel olarak görülüyor.

Nijerya Milli Takımı formasını 10 kez sırtına geçiren 24 yaşındaki forvet, 2 defa fileleri havalandırdı. Tolu Arokodare, sezon başında Premier Lig ekibi Wolves'a 26 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

SON DAKİKA
