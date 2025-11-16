CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında yapacağı transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Volkan Demirel, Fenerbahçeli ismi takımında görmek istediği ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 13:33
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Fenerbahçe'de uzun süredir forma şansı bulamayan milli futbolcu Emre Mor'a, Gençlerbirliği talip oldu. Geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki yıldız, yaz başında sarı-lacivertlilere dönmesine rağmen 5 aydır resmi maçlarda süre alamadı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Kadro dışı bırakılan Mor, Dereağzı Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarla form tutmaya devam ederken, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındı. Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mor, sarı-lacivertli formayla 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, daha önce Fatih Karagümrük'te çalıştırdığı Emre Mor'la yeniden bir araya gelme hayali kuruyor.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Demirel'in radarında ilk sırada yer alan ve Karagümrük macerasında 42 maçta 7 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Mor, genç teknik adamın övgü dolu sözleriyle de dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Tecrübeli hoca, Emre Mor'un "çok iyi bir öğrenci" olduğunu ve hücumdaki patlayıcı hızı ile teknik kapasitesinin takıma büyük fayda sağlayacağını düşünüyor. Emre de Ankara ekibinde forma giymek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ

Mor, Demirel ile yakaladığı uyumla "ağabey-kardeş" ilişkisi kurdu; Demirel, "Onunla samimi konuştuk, yeteneklerini takım oyununa entegre ettik" demişti. Ne yazık ki bu ikili, 2022 yazında Demirel'in Karagümrük'ten ayrılmasıyla yollarını ayırdı. Mor, veda paylaşımında "Sahaya adım attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz hocalar budur" diye duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Kariyerine Danimarka ekibi FC Nordsjælland'da başlayan milli futbolcu Emre Mor, Borussia Dortmund ve Celta Vigo gibi Avrupa devlerinde forma giydi. Fenerbahçe, Galatasaray, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük gibi kulüplerde de oynayan 28 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu, uzun süre beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Ancak 2021-2022'de Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde Fatih Karagümrük'e transfer olduktan sonra adeta yeniden küllerinden doğmuştu.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Emre Mor kariyerinde Borussia Dortmund'da 19 maçta 1 gol ve 2 asist, Celta Vigo'da 52 maçta 2 gol ve 4 asist, Fenerbahçe'de 49 maçta 6 gol ve 5 asist, Fatih Karagümrük'te 42 maçta 7 gol ve 6 asist, Eyüpspor'da 22 maçta 2 gol ve 4 asist kaydederken, Galatasaray'da 17 maçta gol veya asist üretemedi. 28 yaşındaki futbolcu, milli formayla 15 maçta 1 gol attı.

