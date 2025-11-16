Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yolda! Volkan Demirel'in öğrencisi olacak

Kariyerine Danimarka ekibi FC Nordsjælland'da başlayan milli futbolcu Emre Mor, Borussia Dortmund ve Celta Vigo gibi Avrupa devlerinde forma giydi. Fenerbahçe, Galatasaray, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük gibi kulüplerde de oynayan 28 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu, uzun süre beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Ancak 2021-2022'de Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde Fatih Karagümrük'e transfer olduktan sonra adeta yeniden küllerinden doğmuştu.