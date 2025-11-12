CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Edson Alvarez için kararını verdi! Satın alma opsiyonu...

Fenerbahçe, Edson Alvarez için kararını verdi! Satın alma opsiyonu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez'den memnun olan Fenerbahçe, 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürerek Meksikalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Edson Alvarez’in bonservisi için pazarlık masasında! Satın alma opsiyonunu…

Fenerbahçe, sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez'in performansından çok memnun. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun sistemine kısa sürede uyum sağlayan Meksikalı orta saha, hem teknik ekibin hem de yönetimin gözüne girmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Edson Alvarez’in bonservisi için pazarlık masasında! Satın alma opsiyonunu…

28 yaşındaki futbolcu da sarı-lacivertli formadan son derece mutlu. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, başarılı oyuncunun bonservisini almak için İngiliz ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Edson Alvarez’in bonservisi için pazarlık masasında! Satın alma opsiyonunu…

9 MAÇTA 653 DAKİKA OYNADI

Alvarez'in sözleşmesinde 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak sarı-lacivertliler bu rakamı yüksek bulduğu için pazarlık yapmayı planlıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Edson Alvarez’in bonservisi için pazarlık masasında! Satın alma opsiyonunu…

Bu sezon forma giydiği 9 karşılaşmada toplam 653 dakika sahada kalan Alvarez, orta sahada gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de gündem Anguissa! İşte teklif edilecek rakam
G.Saray'dan Pavlovic çıkarması!
DİĞER
Galatasaray'ın transferde yeni hedefini açıkladılar! 3 yıllık sözleşme teklifi...
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü | Şehidimiz var! Türkiye yasa boğuldu: Vatan evlatlarının şehadet haberi ailelerine ulaştırılıyor
G.Saray'dan Barış Alper kararı! Transferi...
Cenk Tosun’a sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:35
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:34
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Daha Eski
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! 00:38
Lewandowski’den ayrılık açıklaması! Lewandowski’den ayrılık açıklaması! 00:38
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! 00:38
A. Efes Bologna’da kayıp! A. Efes Bologna’da kayıp! 00:38
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! 00:38
Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! 00:38