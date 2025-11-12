Fenerbahçe, Edson Alvarez için kararını verdi! Satın alma opsiyonu...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Fenerbahçe, sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez'in performansından çok memnun. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun sistemine kısa sürede uyum sağlayan Meksikalı orta saha, hem teknik ekibin hem de yönetimin gözüne girmeyi başardı.

28 yaşındaki futbolcu da sarı-lacivertli formadan son derece mutlu. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, başarılı oyuncunun bonservisini almak için İngiliz ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.