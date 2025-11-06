CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 01:28 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 01:36
Fenerbahçe'de Tedesco'dan flaş hakem sözleri! "Konuşmasam daha iyi olur"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Forvetlere direk oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve üç net pozisyonumuz vardı, atamadık. Birini atsak kazanacaktık.

Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur.

Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından da memnunum. Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'ye şans verdik. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor.

