İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasına dair açıklama geldi!

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasına dair açıklama geldi!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, resmi sosyal medya hesabından yaşanan sürece dair bir açıklama yaptı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 18:45 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 18:51
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasına dair açıklama geldi!

Fenerbahçe, 12 Ekim 2025 tarihinde resmi web sitesinden yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci'den yaşanan sürece dair açıklama geldi. Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Verilen karara tamamen saygı duyuyorum. Ne yönetimimizle ne de hocamla hiçbir problemim yok. Bu süreç boyunca da olmadı, tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil!"

"Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım. Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum. Takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor."

"Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım, siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın, primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı. Ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım ve hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim, yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu."

İfadelerine yer verdi.

