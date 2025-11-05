Domenico Tedesco'dan rotasyon sözleri! "Kimin oynayacağını göreceksiniz"

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco ve futbolculardan Jayden Oosterwolde, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"KİMİN OYNAYACAĞINI GÖRECEKSİNİZ"

"Çok önemli bir maça çıkacağız, kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz. Rakibimiz de birkaç hafta önce teknik direktör değiştirdi. Yeni teknik direktörleri ile 5'te 5 yaptılar ve bu süreçte Roma'yı da yendiler. O maça çok iyi bir hazırlık yapmışlardı. Yüksek enerjili bir takım. Bizim için zor olacak ama tek odağımız kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puan istiyoruz. 3 puan için her şeyi denemeliyiz. Kimin oynayacağını göreceksiniz. Elimizde opsiyonlar var. Talisca ve En-Nesyri iyi performans gösterdiler. Bunlar bizim için lüks problemler."

SORU: "Kadro istikrarının takımın başarısında etkisi nedir?"

"Tabii ki her takımın belirli istikrarı olması gerekiyor. 5-6 oyuncusunun oynamaya uygun olması gerekiyor. Bu ne demek, cezalar oluyor, bazen taze ayak istiyorsunuz. Mesela bu maçta deplasmanda oynayacağız ve taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak, pazar günü de aynı şekilde. İki durumun bir karışımı. Çok net bir 11'imiz yok çünkü çok iyi oyuncularımız var ve rotasyon yapıyoruz. Rotasyon yaptığımızda da kalitemiz düşmüyor."

VIKTORIA PLZEN HAKKINDA

"Sadece takımların adına bakarak, "Bu takım kazanacak" demek kolay olurdu. Takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Fenerbahçe'den önce takımları bu kadar detaylı bilmiyordum ama inceledikten sonra her takımın iyi oyuncuları var. Plzen de her sene uluslararası turnuvada yer alan bir takım. Burada maç kazanılabilir ama zor geçiyor. Real Madrid de burada oynadı ve 4-2 kazandı ama zor geçmişti. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Ama sizin her zaman şunu düşünmemiz gerekiyor, kiminle oynadığınızın bir önemi yok, o takımı detaylı incelemeli ve her şeyinizi vermelisiniz. Tıpkı Zagreb'te olduğu gibi. Orada yüzde yüz değildik ve kaybettik."

Oosterwolde'nin açıklamaları ise şu şekilde:

GEÇMİŞTE YAŞADIĞI SAKATLIK SÜRECİ HAKKINDA

"Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum. Taraftarı mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Uzun bir sakatlık yaşadım ama sıkı çalıştım ve iyi bir ekibimiz var. Döndüğümden bu yana oynuyorum. İstediğim seviyede henüz değilim ama oraya doğru gidiyorum."

MILAN SKRINIAR HAKKINDA

"Takımımızda onun gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizim için önemli. Birlikte oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Onunla oynamaktan mutluyum. İyi bir lider. Maçı henüz konuşmadık ama konuşacağız. İyi bir maç olacaktır. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama biz iyi hazırlandık ve maç için sabırsızlanıyorum."