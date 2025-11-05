Domenico Tedesco'dan 3 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak maçta Hollandalı Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Allard Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Jannick Van Der Laan görev yapacak.