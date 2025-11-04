CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sıra Galatasaray'da

Sıra Galatasaray'da

Asensio, Fenerbahçe formasıyla bulduğu üç golü de İstanbul takımlarına karşı attı. Sırada ise Galatasaray derbisi var. İspanyol oyuncu, Aslan’a karşı da gol atacağını belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sıra Galatasaray'da

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, vites yükseltmeye başladı. Sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez Trabzonspor mücadelesinde giyen İspanyol oyuncu, ilk golünü 21 Eylül'deki Kasımpaşa karşılaşmasında attı. Asensio, ikinci golünü ise 19 Ekim'deki Fatih Karagümrük maçında kaydetti. 29 yaşındaki yıldız, pazar akşamı oynanan Beşiktaş derbisinde de ağları havalandırarak takımının beraberlik golünü attı. Asensio'nun şu ana kadar görev aldığı 7 Süper Lig maçında attığı 3 gol de İstanbul takımlarına karşı... Sarı-lacivertliler, Kayseri ve Ç.Rizespor maçlarının ardından 1 Aralık'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Asensio'nun bu derbi için de gol sözü verdiği ve seriyi devam ettirmek istediği öğrenildi.

GURUR DUYUYORUM

Beşiktaş karşısında alınan galibiyete önemli katkı sağlayan Marco Asensio, "Sonuna kadar takımımla gurur duyuyorum" açıklamasını yaparak takım arkadaşlarına olan inancını ortaya koydu.

3 MAÇTA 3 GOLLÜK KATKI

Marco Asensio, üst üste oynanan üç Süper Lig maçında da skora katkı sağlamayı başardı. İspanyol oyuncu, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında ağları sarsarken, 4-0'lık Gaziantep FK mücadelesinde de asist yapmıştı.

G.Saray'dan Lookman hamlesi!
G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
DİĞER
Orkun Kökçü’nün soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı! Gördüğü kırmızı kart olay olmuştu...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim 00:46
Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... 00:46
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! 00:46
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! 00:46
Daha Eski
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! 00:46
Antalyaspor deplasmanda galip! Antalyaspor deplasmanda galip! 00:46
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! 00:46
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 00:46
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 00:46
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 00:46