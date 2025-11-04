Sıra Galatasaray'da

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, vites yükseltmeye başladı. Sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez Trabzonspor mücadelesinde giyen İspanyol oyuncu, ilk golünü 21 Eylül'deki Kasımpaşa karşılaşmasında attı. Asensio, ikinci golünü ise 19 Ekim'deki Fatih Karagümrük maçında kaydetti. 29 yaşındaki yıldız, pazar akşamı oynanan Beşiktaş derbisinde de ağları havalandırarak takımının beraberlik golünü attı. Asensio'nun şu ana kadar görev aldığı 7 Süper Lig maçında attığı 3 gol de İstanbul takımlarına karşı... Sarı-lacivertliler, Kayseri ve Ç.Rizespor maçlarının ardından 1 Aralık'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Asensio'nun bu derbi için de gol sözü verdiği ve seriyi devam ettirmek istediği öğrenildi.

GURUR DUYUYORUM

Beşiktaş karşısında alınan galibiyete önemli katkı sağlayan Marco Asensio, "Sonuna kadar takımımla gurur duyuyorum" açıklamasını yaparak takım arkadaşlarına olan inancını ortaya koydu.

3 MAÇTA 3 GOLLÜK KATKI

Marco Asensio, üst üste oynanan üç Süper Lig maçında da skora katkı sağlamayı başardı. İspanyol oyuncu, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında ağları sarsarken, 4-0'lık Gaziantep FK mücadelesinde de asist yapmıştı.