TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! Derbide izlemeye geliyorlar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, tribünlerdeki gözlemcilerin ilgisiyle dikkat çekecek.
Son haftalarda performansını yükselten sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada deplasmandan üç puanla dönerek zirveye yaklaşmak istiyor. Ancak derbinin perde arkasında, Avrupa kulüplerinin transfer ilgisi var.
ÜÇ KULÜP TRİBÜNDE OLACAK Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Marsilya, PSV Eindhoven ve West Ham United'ın scout ekipleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek. Üç kulüp de Fenerbahçe'nin dikkat çeken üç oyuncusu için rapor hazırlayacak.
İZLENECEK İSİMLER BELLİ OLDU Marsilya'nın milli orta saha İsmail Yüksek'i, Hollanda ekibi PSV'nin Sebastian Szymanski'yi ve Premier Lig temsilcisi West Ham United'ın savunmanın dinamosu Jayden Oosterwolde'yi yakından izleyeceği bildirildi.
Avrupa kulüplerinin gözlem raporlarına göre, devre arasında bu üç futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.