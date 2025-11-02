CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! Derbide izlemeye geliyorlar

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! Derbide izlemeye geliyorlar

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, transfer piyasası için büyük önem taşıyor. Marsilya, PSV ve West Ham United, sarı-lacivertlilerin üç önemli ismini canlı takip edecek. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 13:59
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! Derbide izlemeye geliyorlar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, tribünlerdeki gözlemcilerin ilgisiyle dikkat çekecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! Derbide izlemeye geliyorlar

Son haftalarda performansını yükselten sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada deplasmandan üç puanla dönerek zirveye yaklaşmak istiyor. Ancak derbinin perde arkasında, Avrupa kulüplerinin transfer ilgisi var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! Derbide izlemeye geliyorlar

ÜÇ KULÜP TRİBÜNDE OLACAK
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Marsilya, PSV Eindhoven ve West Ham United'ın scout ekipleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek. Üç kulüp de Fenerbahçe'nin dikkat çeken üç oyuncusu için rapor hazırlayacak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! Derbide izlemeye geliyorlar

İZLENECEK İSİMLER BELLİ OLDU
Marsilya'nın milli orta saha İsmail Yüksek'i, Hollanda ekibi PSV'nin Sebastian Szymanski'yi ve Premier Lig temsilcisi West Ham United'ın savunmanın dinamosu Jayden Oosterwolde'yi yakından izleyeceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! Derbide izlemeye geliyorlar

Avrupa kulüplerinin gözlem raporlarına göre, devre arasında bu üç futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar!
DİĞER
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi o yıldızlar akıllara geldi! İşte iki takımda da oynayanlar...
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
İrfan Can Kahveci affedilecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 14:38
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 14:27
Beşiktaş'ta Hasan Arat için ihraç kararı! Beşiktaş'ta Hasan Arat için ihraç kararı! 14:19
F.Bahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! F.Bahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası! 13:59
Beşiktaş’ın güncel borcu açıklandı! Beşiktaş’ın güncel borcu açıklandı! 13:24
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 12:35
Daha Eski
Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 12:05
Boluspor-Bodrum FK maçı detayları! Boluspor-Bodrum FK maçı detayları! 10:54
Konyaspor-Samsunspor | CANLI Konyaspor-Samsunspor | CANLI 10:59
Van Spor FK-Sakaryaspor maçı detayları! Van Spor FK-Sakaryaspor maçı detayları! 11:03
Beşiktaş'ta genel kurul toplantısı başladı Beşiktaş'ta genel kurul toplantısı başladı 11:16
Levante-Celta Vigo maçı ne zaman? Levante-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:17