FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci affedilecek mi? Milli futbolcudan Sadettin Saran ile özel görüşme

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli futbolcunun takıma geri dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Fiziksel olarak bir sıkıntısı kalmayan ve topla çalışmalar yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla başkan Sadettin Saran'ın görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre İrfan Can'ın, Beşiktaş derbisinin ardından kadroya dahil edilebileceği öğrenildi. İrfan Can bu sezon Fenerbahçe'de 12 maça çıkmış ancak skor katkısı verememişti. FENERBAHÇE KARİYERİ Fenerbahçe kariyerinde toplamda 183 maça çıkan İrfan, 32 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Güncel piyasa verilerine göre İrfan Can Kahveci'nin değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.