FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci affedilecek mi? Milli futbolcudan Sadettin Saran ile özel görüşme

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden İrfan Can Kahveci hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz günlerde başkan Sadettin Saran ile görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 10:06
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Deneyimli futbolcunun takıma geri dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Fiziksel olarak bir sıkıntısı kalmayan ve topla çalışmalar yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla başkan Sadettin Saran'ın görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre İrfan Can'ın, Beşiktaş derbisinin ardından kadroya dahil edilebileceği öğrenildi.

İrfan Can bu sezon Fenerbahçe'de 12 maça çıkmış ancak skor katkısı verememişti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde toplamda 183 maça çıkan İrfan, 32 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

