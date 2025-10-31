Rakamlar Fener'den yana

Fenerbahçe, pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Bu karşılaşma iki takım için de oldukça kritik. Ev sahibi Beşiktaş, derbi zaferiyle yeniden toparlanmak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın Trabzonspor'la oynayacağı haftada zirveye bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor. Dolmabahçe'deki bu dev derbi öncesinde iki takımın da bu sezonki istatistiklerine bakıldığında; rakamlar Fenerbahçe'den yana. Sarı-kanarya, ezeli rakibine 25 alanın 20'sinde üstünlük kurmuş durumda.

AÇIK ARA ÖNDE BULUNUYOR

Ligin ilk 10 maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha fazla gol atarken, rakibinden daha az gol yedi. Maç başına atılan gol, maç başına isabetli şut, maç başına kaçırılan büyük şans, topla oynama, maç başına isabetli pas gibi birçok alanda Fenerbahçe açık ara önde... Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi geçtiği alanlar ise; maç başına yakalanan büyük şans, maç başına tehlike engelleme ve maç başına yaptığı kale vuruşu... Son iki istatistik aslında Beşiktaş'ın kalesinde Fenerbahçe'den daha fazla pozisyon verdiğinin göstergesi.