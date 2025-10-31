CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Gözler Talisca’da

Gözler Talisca’da

Anderson Talisca, eski takımına ilk kez Dolmabahçe’de konuk olacak. Birçok istatistikte Fenerbahçe’nin en iyisi olan Brezilyalı oyuncu, Tedesco’nun güvendiği isimlerin başında geliyor.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Gözler Talisca’da
Fenerbahçe'nin pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisindeki en büyük kozlarından biri Anderson Talisca... 2016-18 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı oyuncu, yıllar sonra Dolmabahçe'de sahaya çıkacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetine katkı sağlamaya çalışacak. Sezon başından bu yana zaman zaman eleştirilse de sambacı, birçok alanda sarı-lacivertlilerin en iyisi... 5 golle, Nesyri'nin ardından en fazla ağları sarsan ikinci isim olan Talisca, 5.25 (xG) gol beklentisi yakalarken, 119 dakikada bir gol attı. Bu alanda zirvede olan Talisca, maç başına da 3.4'le takımın en fazla şut atan ve 1.4'le en fazla isabetli şut atan ismi. Talisca ayrıca duran toplarda da Fenerbahçe'nin en güvendiği isim. Sambacı, penaltı ve frikikten üç gol buldu. İstatistiksel olarak takımın en iyilerinden olan Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da derbide en güvendiği isimlerin başında geliyor.
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
