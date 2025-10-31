Gözler Talisca’da

Fenerbahçe'ninpazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisindeki en büyük kozlarından biri Anderson Talisca... 2016-18 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı oyuncu, yıllar sonra Dolmabahçe'de sahaya çıkacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetine katkı sağlamaya çalışacak. Sezon başından bu yana zaman zaman eleştirilse de sambacı, birçok alanda sarı-lacivertlilerin en iyisi... 5 golle, Nesyri'nin ardından en fazla ağları sarsan ikinci isim olan Talisca, 5.25 (xG) gol beklentisi yakalarken, 119 dakikada bir gol attı. Bu alanda zirvede olan Talisca, maç başına da 3.4'le takımın en fazla şut atan ve 1.4'le en fazla isabetli şut atan ismi. Talisca ayrıca duran toplarda da Fenerbahçe'nin en güvendiği isim. Sambacı, penaltı ve frikikten üç gol buldu. İstatistiksel olarak takımın en iyilerinden olan Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da derbide en güvendiği isimlerin başında geliyor.