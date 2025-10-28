CANLI SKOR ANA SAYFA
Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 09:18
Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

"Son haftaların formda takımı Gaziantep'in bu maça da özel motive olarak hızlı bir ofansif anlayışla başlaması Fenerbahçe'nin işini çok kolaylaştırdı."

Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

"Erken skor avantajı yakalandı. 22. dakikada da fark 2'ye çıktı. F.Bahçe bu devre başarılı futbol sergiledi. Önde etkili hücum pres, rakip ataklar olgunlaşırken geride boşluk bırakmamak önemli artılardı."

Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

"Bu yarıda kale önü tehlikeleri yaşanmazken bazı atak girişimleri iyi değerlendirilebilse fark daha da artabilirdi. İkinci devreye Gaziantep etkili başladı."

Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

"F.Bahçe'de durgunluk baş gösterdi. Ama Tedesco, akılcı bir düşünüşle fazla beklemedi, hamlelere başladı. Önce iki, daha sonra da iki kişi ve sonunda Talisca'yı alarak 5 değişikliği bitirdi."

Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

"Son 20 dakikada kontrol tamamen F.Bahçe'deydi. Rakibin hızı kesildi. Tekrar atak girişimleri, gol sinyalleri vermeye başladı ve de Talisca'nın güzel frikiğiyle fark 3'e çıktı."

Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

"Son dakikada da bu sefer frikikten daha güzel ikinci golünü attı."

Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

"Gelelim genel gözlemlerime… En-Nesyri çok eleştiriliyordu; ben de dahil… Ama dün gece iki gol attı, bir topu direkten döndü, bir gollük vuruşunu da kaleci çıkardı."

Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

"Eğer takım iyi oynarsa, En- Nesyri her zaman bir golcüdür. Ederson'un oyunu başlatırken biraz daha dikkatli olması lazım. Çünkü Manchester City'deki alışılmış riskli paslar, F.Bahçe'de sıkıntı yaratır."

Ömer Üründül'den Domenico Tedesco'ya flaş eleştiri! "Bu kadar rahat oyunda..."

"Dün yine İsmail müthiş oynadı. İki tane önemli eleştirim var. Bu kadar rahat oyunda 5 sarı kart akıl işi değil"

