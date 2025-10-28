CANLI SKOR ANA SAYFA
Jose Mourinho'dan bir flaş itiraf daha! "Fenerbahçe'den ayrıldığımda..."

Jose Mourinho'dan bir flaş itiraf daha! "Fenerbahçe'den ayrıldığımda..."

Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcıdan sarı-lacivertlilerden olan ayrılığı hakkında dikkat çeken bir itiraf daha geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 18:14
Jose Mourinho'dan bir flaş itiraf daha! "Fenerbahçe'den ayrıldığımda..."

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica'nın Tondela ile oynayacağı Allianz Kupası çeyrek final maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan bir flaş itiraf daha! "Fenerbahçe'den ayrıldığımda..."

Mourinho konuşmasının bir bölümünde, Fenerbahçe'de ayrılmasının ardından dönüşünün bu kadar çabuk olmasını beklemediğini ifade etti.

Jose Mourinho'dan bir flaş itiraf daha! "Fenerbahçe'den ayrıldığımda..."

"BU KADAR ÇABUK DÖNÜŞ YAPMAYI BEKLEMİYORDUM"

Portekizli teknik adam, konuşmasının bir bölümünde, "Fenerbahçe'den ayrıldığımda bu kadar çabuk dönüş yapmayı beklemiyordum. Gelecek tekliflerde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istiyordum." dedi.

Jose Mourinho'dan bir flaş itiraf daha! "Fenerbahçe'den ayrıldığımda..."

"BENFICA SAYESİNDE FUTBOLA GERİ DÖNDÜM"

İtalyan Corriere dello Sport'un 100. Yıl gecesine davetli olan ancak katılamayan Mourinho, tele konferans ile katılmış, "Kulübüm başkanlık seçimlerinde 85.000 seçmenle dünya rekoru kırdığı için yanınızda olamıyorum. Benfica sayesinde futbola geri döndüm." demişti.

