Jose Mourinho'dan bir flaş itiraf daha! "Fenerbahçe'den ayrıldığımda..."

Mourinho konuşmasının bir bölümünde, Fenerbahçe'de ayrılmasının ardından dönüşünün bu kadar çabuk olmasını beklemediğini ifade etti.

"BU KADAR ÇABUK DÖNÜŞ YAPMAYI BEKLEMİYORDUM" Portekizli teknik adam, konuşmasının bir bölümünde, "Fenerbahçe'den ayrıldığımda bu kadar çabuk dönüş yapmayı beklemiyordum. Gelecek tekliflerde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istiyordum." dedi.