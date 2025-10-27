F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, G.Saray- Göztepe maçına gönderme yaptı. Gaziantep'te konuşan Saran, "Bugün maçta olanları tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz" dedi.