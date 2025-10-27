CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışı kızıştı! Frank Anguissa...

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışı kızıştı! Frank Anguissa...

Adı transferde Galatasaray ile anılan Frank Anguissa ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 19:57
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışı kızıştı! Frank Anguissa...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da üst üste galibiyetler alarak devam eden Galatasaray'da keyifler yerinde.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışı kızıştı! Frank Anguissa...

Sarı kırmızılılarda bununla birlikte ara transfer dönemi için takviyede gündeme geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışı kızıştı! Frank Anguissa...

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğı Anguissa için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışı kızıştı! Frank Anguissa...

ANGUISSA İÇİN İSTANBUL DERBİSİ!

29 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışı kızıştı! Frank Anguissa...

İtalyan basınında yer alan habere oyuncu için İstanbul seçeneğinin daha da yükseldiği yazıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışı kızıştı! Frank Anguissa...

Anguissa bu sezon tüm kulvarlarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Domenico Tedesco: Zor maç olacak ama... Domenico Tedesco: Zor maç olacak ama... 19:25
Ümraniyespor'un yeni hocası belli oldu! Ümraniyespor'un yeni hocası belli oldu! 18:40
Kevin De Bruyne'den kötü haber Kevin De Bruyne'den kötü haber 16:42
Millilerin Avrupa Şampiyonası maç programı açıklandı Millilerin Avrupa Şampiyonası maç programı açıklandı 16:56
Gaziantep FK-F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! Gaziantep FK-F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! 17:29
İşte Efeler'in Avrupa Şampiyonası maç programı! İşte Efeler'in Avrupa Şampiyonası maç programı! 18:32
Daha Eski
Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi 14:57
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! 15:06
Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı! Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı! 15:10
Emine Göğebakan dünya şampiyonu Emine Göğebakan dünya şampiyonu 15:17
Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... 15:27
Fırtına'nın G.Saray maçı hazırlıkları başladı Fırtına'nın G.Saray maçı hazırlıkları başladı 15:37