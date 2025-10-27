Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer yarışı kızıştı! Frank Anguissa...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da üst üste galibiyetler alarak devam eden Galatasaray'da keyifler yerinde. Sarı kırmızılılarda bununla birlikte ara transfer dönemi için takviyede gündeme geldi. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğı Anguissa için sürpriz bir gelişme yaşandı. ANGUISSA İÇİN İSTANBUL DERBİSİ! 29 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere oyuncu için İstanbul seçeneğinin daha da yükseldiği yazıldı. Anguissa bu sezon tüm kulvarlarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İŞTE O HABER