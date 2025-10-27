Fenerbahçe hata yapmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. İşte bu kritik maçın ardından Süper Lig'de güncel puan durumu...
1-Galatasaray PUAN: 28
2-Trabzonspor PUAN: 23
3-Fenerbahçe PUAN: 22
4-Beşiktaş PUAN:17
5-Samsunspor PUAN: 17
6-Gaziantep FK PUAN: 17
7-Göztepe PUAN: 16
8-Konyaspor PUAN: 14
9-Alanyaspor PUAN: 13
10-Kocaelispor PUAN: 11
11-Başakşehir PUAN: 10
12-Rizespor: PUAN: 10
13-Kasımpaşa: PAUN: 10
14-Antalyaspor: PUAN: 10
15-Gençlerbirliği: PUAN: 8
16-Eyüpspor PUAN: 8
17-Kayserispor PUAN: 6
18-Fatih Karagümrük PUAN: 5