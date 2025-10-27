CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe hata yapmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. İşte bu kritik maçın ardından Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 22:44
1-Galatasaray PUAN: 28

2-Trabzonspor PUAN: 23

3-Fenerbahçe PUAN: 22

4-Beşiktaş PUAN:17

5-Samsunspor PUAN: 17

6-Gaziantep FK PUAN: 17

7-Göztepe PUAN: 16

8-Konyaspor PUAN: 14

9-Alanyaspor PUAN: 13

10-Kocaelispor PUAN: 11

11-Başakşehir PUAN: 10

12-Rizespor: PUAN: 10

13-Kasımpaşa: PAUN: 10

14-Antalyaspor: PUAN: 10

15-Gençlerbirliği: PUAN: 8

16-Eyüpspor PUAN: 8

17-Kayserispor PUAN: 6

18-Fatih Karagümrük PUAN: 5

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
