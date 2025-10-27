CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında oynanan etkili futbol ve alınan galibiyetle pozitif bir hava yakalayan Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK maçına çevrildi. Deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleyi kazanarak Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, o isimle özel olarak görüştü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 10:53
FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımın moralini ve performansını yukarı çekmek için yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı

Son dönemde pozitif bir hava yakalayan sarı-lacivertlilerde İtalyan teknik adamın bir sonraki hedefi, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi yeniden formunun zirvesine taşımak.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı

Göreve geldiği günden bu yana oyuncularıyla birebir ilgilenmesiyle dikkat çeken Tedesco, takımdaki genel performans artışının ilk sinyallerini Stuttgart karşılaşmasında almıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı

ÖZEL GÖRÜŞME YAPILDI

O maçta sahaya yansıyan istek ve enerji, İtalyan çalıştırıcının metotlarının karşılık bulmaya başladığını gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı

Ancak 40 yaşındaki hoca bununla yetinmiyor. Şimdi gözünü En-Nesyri'ye çevirmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı

Gaziantep maçı öncesinde Faslı yıldızla özel görüşme gerçekleştiren Tedesco'nun, öğrencisine tam destek verdiği öğrenildi.

