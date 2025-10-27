HaberlerFenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı
FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında oynanan etkili futbol ve alınan galibiyetle pozitif bir hava yakalayan Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK maçına çevrildi. Deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleyi kazanarak Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, o isimle özel olarak görüştü. İşte detaylar... (FB spor haberi)