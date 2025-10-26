TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Merih Demiral müjdesi!

2023 yılından beri Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih Demiral'ın sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. 27 yaşındaki stoper Türkiye'ye geri dönüşe sıcak bakıyor. Bu doğrultuda milli futbolcu için transfer dedikoduları her geçen gün daha sesli bir şekilde dile getiriliyor. Fenerbahçe'de gözler Al-Ahli'de forma Merih Demiral'a çevrildi. Devre arasında stoper takviyesi planlayan Fenerbahçe'de ilk sıraya Min-Jae Kim yazılmıştı. Ancak Güney Koreli Kadıköy'e dönmeye sıcak baksa da Bayern'in oyuncuyu elden çıkarma gibi bir düşüncesi yok. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Alternatif isim ise Fenerbahçe altyapısından yetişen ancak hiç A takımda oynamayan Merih Demiral. Al Ahli sözleşme yenilemek istese de Merih eve dönmek niyetinde.