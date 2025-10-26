CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Merih Demiral müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Merih Demiral müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'ya son olarak milli futbolcumuz Merih Demiral'dan müjdeli haber geldi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 10:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Merih Demiral müjdesi!

2023 yılından beri Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih Demiral'ın sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. 27 yaşındaki stoper Türkiye'ye geri dönüşe sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Merih Demiral müjdesi!

Bu doğrultuda milli futbolcu için transfer dedikoduları her geçen gün daha sesli bir şekilde dile getiriliyor. Fenerbahçe'de gözler Al-Ahli'de forma Merih Demiral'a çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Merih Demiral müjdesi!

Devre arasında stoper takviyesi planlayan Fenerbahçe'de ilk sıraya Min-Jae Kim yazılmıştı. Ancak Güney Koreli Kadıköy'e dönmeye sıcak baksa da Bayern'in oyuncuyu elden çıkarma gibi bir düşüncesi yok.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Merih Demiral müjdesi!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Alternatif isim ise Fenerbahçe altyapısından yetişen ancak hiç A takımda oynamayan Merih Demiral. Al Ahli sözleşme yenilemek istese de Merih eve dönmek niyetinde.

