Tarihi kararlar alındı

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Yönetim kuruluna yetki verilmesi için oylanan maddelerin tamamı oy çokluğu ile kabul gören toplantının sonunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıklamalarda bulundu. Kongre üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sadettin Saran, "Bugün kulübümüz için çok önemli kararlar alındı. Her birinize bu desteğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Mazbatamızı alalı 1 ay oldu. Gelir gelmez hızlıca görev dağılımı yaptık ve öncelikli alanları belirledik. Kulübün mevcut durumunu analiz etmeye başladık" dedi. Saran şöyle devam etti:

DOĞRU OKUMALIYIZ

"Her konuyu detaylı şekilde ele alıyoruz. Her departmanımızla ayrı ayrı bir araya geliyor, süre gelen projeleri değerlendiriyor, hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiğini somut bir şekilde tespit ediyoruz. Bu kapsamda hem mali hem idari yapıda sürdürebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve karar alma mekanizmamızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde emek veren, özveri ile çalışan tüm kulüp personellerimize teşekkür etmek istiyorum. Biz bu emeği çok önemsiyoruz. Böyle köklü ve büyük bir kulübü yönetmenin ilk şartı; Fotoğrafı doğru okumak ve her adımı bu çerçevede planlamaktır."

İSTİKRARLI YÖNETİM VE GÜÇLÜ TAKIM

Attıkları adımlarla geleceğin Fenerbahçe'sini inşa etmek istediklerini belirten Saran, "Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması sadece kadro kalitesi ile değil doğru planlama, istikrarlı yönetim ve güçlü takım ruhuyla mümkün olacaktır. Teknik ekibimizle sürekli temas halindeyiz. Bu görüşmelerde açıkça gördük ki takımımızın güçlü bir kadrosu var ancak sahaya yansıtılması için bazı eksik alanların güçlendirilmesi gerekiyor. İstikrarı artıracak adımlar atıyoruz.

KOMBİNELER ANINDA BİTTİ

Bu anlaşma Fenerbahçe markasının değerini, itibarının altını çizen bir gelişmedir. Sponsorluk sayılarını artırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirdik. 'Her deplasmanda bir okul' diyerek futbol A takımımızın her deplasman yolculuğunu çocuklara katkı sağlayacak bir iyilik hareketine dönüştürüyoruz. Takımımızın gittiği her şehirde 1 okul seçilecek ve öğrencilere kırtasiye desteği sağlanacak. Stadımızdaki kombine sayısını artırmaya yönelik çalışmamız kapsamında bu sezon sınırlı sayıda kombineyi satışa çıkardık. Tüm kombineler kısa sürede tükendi. Bu adımları sadece 1 ayda attık."

PASSOLİG İLE REKOR ANLAŞMA

Biz de bugün bunu yapıyoruz. Çok kısa bir zamanda yoğun bir tempo ile çalışmaya başladık. Göreve gelir gelmez ilk olarak kulüp personelimizle tanıştık ve kulübün mevcut durumunu onlarda dinledik. Ardından tek tek tüm şubelerimizi ziyaret ettik. Amacımız her branşı ihtiyacını yerinde görmek güçlü yönleri desteklemek, eksik alanlarda hızlı çözümler üretmekti. Bizim en büyük dileğimiz ortak akılla yürüyen, bir birini dinleyen bir yönetim anlayışını hayata geçirmekti. Sponsorluk alanında önemli adımlar attık. Passolig ile yeni bir anlaşma sürecine girmiş bulunuyoruz. Tüm Türkiye'yi düşünürsek rekor bir tutarla sonuçlandığını söyleyebilirim."

FUTBOL BU KULÜBÜN KALBİDİR

Bu forma inanların omuzunda çok daha yükseğe taşınacak. Futbol bu kulübün kalbidir ama sadece bir parçasıdır. Bizim sorunumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil tüm Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bugün burada kulübümüzün geleceğini doğrudan etkileyecek kararları konuştuk ve sayenizde geleceği çok önemli adımlar attık. Başta hasretini çektiğimiz futbol olmak üzere yarıştığımızı her branşta zirvede yer alan, öncelikli hedefi bu olan bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız.